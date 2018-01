Müller i 100 da Bayern økte forspranget

NTB Sport

Robert Lewandowski og Thomas Müller scoret to ganger hver. Sistnevnte rundet 100 seriemål for Bayern da han fastsatte resultatet.

– Müller har funnet tilbake målinstinktet, og Lewandowski har så mye klasse at han kapitaliserer på hver feil, sa Bayern-trener Jupp Heynckes om lagets to storscorere. Lewandowski scoret sitt 94. seriemål for Bayern og er mestscorende utlending i klubbens historie.

Werder Bremen ligger på kvalifiseringsplass og kjemper for sitt toppserieliv. Laget tok ledelsen ved Jerome Gondorff, men Müller utlignet før pause. Det gjorde han på vakkert vis da han tok ned ballen med brystet og fluktet den akrobatisk i mål mellom to forsvarere.

Søte drømmer

Lewandowski sendte Bayern i ledelse med hodet på et hjørnespark etter en drøy time, men et selvmål av Niklas Süle i det 74. minutt ga gjestene nytt håp om poeng. Også det målet kom etter hjørnespark.

Gleden varte bare to minutter før Lewandowski nikket inn 3-2, og Müller rundet sin milepæl sju minutter før full tid.

– Det er alltid deilig å score. Denne dagen tar jeg med meg til sengs, sa Müller og gjorde det klart at den vil gi ham søte drømmer.

Likevel var han ikke tilfreds med at laget brukte så lang tid på å avgjøre.

– Vi var ikke «på» fra start og opptrådte ikke slik vi ønsker. Men vi våknet i tide og gjorde det vi trengte.

Poeng for Fossum

Bayern München er 16 poeng foran Leverkusen og Schalke. Sistnevnte kunne vært litt nærmere, men måtte nøye seg med 1-1 mot Hannover i helgens siste kamp.

Schalke tok ledelsen ved nyinnleide Marko Pjaca (fra Juventus), men Niclas Füllkrug utlignet for gjestene seks minutter før slutt. Iver Fossum spilte hele kampen for Hannover.

Schalke-spiller Leon Goretzka måtte finne seg i å bli buet ut på hjemmebane to dager etter at det ble klart at han skal spille for Bayern München fra neste sesong.

