Fleetwood forsvarte tittelen i Abu Dhabi

Engelskmannen, som fylte 27 år fredag, innledet søndagens avsluttende runde to slag bak lederduoen Ross Fisher og Thomas Pieters. Etter ni hull var han fem slag bak Fisher i den sjenerende vinden.

Så tok Fleetwood fyr. Han greide birdie på 10., 12., 13., 15., 16. og 18. hull og gikk dermed runden sju slag under par.

Fisher, som gikk to grupper bak ham, måtte tåle en bogey på 10. hull og unngikk så vidt dobbeltbogey. Presset av rivalens birdiekanonade greide han ikke å svare og endte to slag bak.

– Følelsene er mye sterkere enn da jeg vant i fjor. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg hadde bare veldig lyst på denne seieren, sa Fleetwood, som med triumfen klatrer fra 18.- til 11.-plass på verdensrankingen.

– Jeg hadde mitt beste år i fjor, og jeg vet alle har snakket om det. Å følge opp er neste utfordring. Det føltes rart å komme hit for å forsvare tittelen. Den var min, og jeg ville ikke gi den fra meg.

Fisher har ikke vunnet en turnering siden mars 2014. Han måtte tåle sin tredje 2.-plass på noen måneder.

– Hatten av for Tommy. Jeg føler ikke at jeg tapte denne turneringen, men at han vant den, sa Fisher.

