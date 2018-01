Danmark med nøkkelseier i EM

NTB Sport

Kampen var jevn til ti-tolv minutter ut i annen omgang. Da sikret danskene seg et lite grep. Hans O. Lindberg scoret hele ni av de danske målene, mens keeper Niklas Landin løp seg svett fram og tilbake til benken så lagkameratene kunne spille overtall i angrep med åpent mål.

– Det var en ekstremt anstrengende kamp. Det er ikke ofte jeg må løpe så mye, sa Landin.

Danmark tapte overraskende for Tsjekkia i puljespillet og kom til hovedrunden med bare to poeng. Fredag slo danskene Slovenia 31-28.

Viktig

– Det er veldig viktig for oss å vinne de tette kampene. Det gir moral og selvtillit. Vi gleder oss til kampen mot Makedonia, men er også glade for at vi har en fridag ekstra.

Fire av lagene i gruppen skal i aksjon tirsdag, før hovedrunden avsluttes med full runde onsdag. Dansk seier da gir garantert plass i semifinale.

Spania følger nærmest Danmark på tabellen etter sin 30-21-seier over Makedonia søndag kveld. Eduardo Gurbindo førte an for det spanske laget med seks scoringer.

Svett

Det spanske laget har to kamper igjen, men kan selv med seier over Slovenia tirsdag få en svett oppgave mot Tyskland i siste runde onsdag.

Avhengig av resultater i noen andre kamper kan tyskerne med seier i den kampen sikre semifinalebillett og sende Spania ut. Også Makedonia er fortsatt med for fullt i kampen om semifinaleplass.

