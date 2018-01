Carlsen vant etter snuoperasjon

NTB Sport

Det var 27-åringens tredje seier på åtte partier i storturneringen i sjakk i Nederland, og hans annen på rad. Han står foreløpig med 5,5 poeng etter tre seirer og fem remis, noe som gir delt ledelse med Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan og Anish Giri fra Nederland.

Giri beseiret Mamedyarov søndag.

En stor Carlsen-tabbe gjorde at kampen mot Jones virket tapt etter det 17. trekket, men nordmannen viste imponerende stayerevne og snudde partiet. Carlsen sikret til slutt seier med sine hvite brikker. Engelskmannen ga opp etter 42 trekk.

– Jeg var misfornøyd med utviklingen i partiet og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tenkte at g4 så interessant ut og at jeg kunne få ham ut av forberedelsene. Etter at jeg gjorde det trekket, tenkte jeg «tapt offiser, det var det partiet», sa Carlsen til TV 2.

– Men jeg hadde en litt negativ spiral i hodet før det. Det var bortimot en lettelse da jeg mistet offiseren. Da hadde jeg ikke lenger noe å tape og kunne bare spille. Psykologisk sett var det ikke krise, sa han.

Carlsen, som slo kinesiske Hou Yifan lørdag, kan si seg godt fornøyd med utbyttet av helgen. Mandag er det hviledag.

Nordmannens neste kamp er mot indiske Vishy Anand tirsdag. Da spiller han med svarte brikker. Fem runder gjenstår av turneringen.

