Verdensmester Tande kopierte Fidjestøl i Oberstdorf

NTB Sport

Tande ledet etter at tre av fire omganger var gjennomført, og da juryen så seg nødt til å avlyse den siste omgangen kunne han både juble og tørke tårer etter at VM-gullet var klart.

– Jeg tror ikke jeg kan beskrive hva jeg føler. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa Tande i det offisielle FIS-intervjuet like etter at han ble tilkjent seieren.

Kamil Stoch tok sølvet, mens Richard Freitag kom på tredjeplass.

Tande forsvarte sin ledelse fra første dag med et hopp på 200 meter i den tredje omgangen lørdag.

Dermed var han i meget god posisjon til å kopiere Ole Gunnar Fidjestøl, som inntil lørdag var siste nordmann til å vinne skiflygings-VM i den tyske byen. Det skjedde i 1988, nærmest 30 år siden på dagen.

– Jeg er ekstremt glad for at vi fikk seieren. Det er fortjent, og det sier også alle de andre trenerne. Han var desidert best i alle omgangene, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om seieren til Tande.

Andreas Stjernen ble nummer fem, mens Johann André Forfang endte som nummer åtte. Robert Johansson fullførte en sterk norsk innsats med sin niendeplass

God følelse

– Det kjennes rytmisk og fint. Nå skal jeg gå opp og glede meg til å hoppe én gang til, sa Tande til statskanalen etter den første omgangen.

Han trengte imidlertid ikke å hoppe igjen.

Han satte utfor i vanskelige forhold lørdag, men strakte seg ned til 200 meter i den første omgangen. Det betydde at han med sine 651,9 poeng var 13,3 poeng foran polske Kamil Stoch.

– 13 poeng er ingenting i en skiflygingsbakke, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK før avlysningen av den siste omgangen.

Stjernen ble nummer fem etter et hopp på 223,5 meter lørdag, mens Forfang sikret åttendeplass med et hopp på 225,5 meter. Det var de to lengste hoppene lørdag.

Eide bakken

Daniel-André Tande var VM-leder også etter de to omgangene fredag. Han var 10,9 poeng foran Richard Freitag etter første dag. Fredag satte han også bakkerekord med 238,5 meter i kvalifiseringen.

Det var ingen tvil om at Tande var en fortjent verdensmester. Han eide skiflygingsbakken i Oberstdorf i helgen. Han var best i kvalifiseringen, første og annen omgang, tredje best i tredje omgang.

Hoppingen skulle i utgangspunktet starte 16.00 lørdag, men som følge av uventet vind ble rennet i første omgang utsatt med en halvtime.

Det var vinden som førte til at den fjerde og siste omgangen ble avbrutt etter få hoppere og deretter avlyst.

