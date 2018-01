Svindal: – Fallet har nok gjort noe med meg

NTB Sport

Aksel Lund Svindal falt i 2016 stygt i en sving og fløy flere meter gjennom luften før han traff sikkerhetsnettet og ødela kneet.

To år, et par operasjoner og to comeback etter det dramatiske fallet snakker han åpenhjertig med NTB om skaden som han prøver ikke å tenke så mye på. Men litt tenker han på det.

– Minst mulig er vel kanskje svaret. Men det er ekstremt vanskelig ikke å tenke på det i det hele tatt. Under besiktigelsen, når jeg kommer dit jeg falt, da er det vanskelig ikke å tenke på det, sier han.

– Det endrer en

– Har fallet gjort noe med deg som alpinist?

– Det har det nok. Jeg tenker at alt man opplever endrer en. Hva man gjør der og da, hva man skal gjøre framover, og hvordan livet er, for å si det rett ut. Det endrer jo ett eller annet med deg, det gjør jo det. Men akkurat hva er vanskelig å si, sier Svindal.

Høsten 2016 gjorde Svindal comeback etter korsbåndskaden, men han måtte i januar i fjor på ny under kniven, etter kun fire konkurranser. Pausen varte helt til rennet i canadiske Lake Louise i november, der han kjørte inn til en kruttsterk tredjeplass.

– Man får litt livserfaring når ting går litt opp og ned, når det går bra og dårlig om hverandre. Hvis alt er flatt hele tiden så hadde det vært mindre. Så det har nok endret noe.

– Ikke irritert

Er du irritert over pressen som skal dra fram det fallet dit hele tiden?

– Jeg synes ikke det er rart, egentlig. Jeg synes det er veldig naturlig, det ville vært rart hvis ingen hadde spurt om det. For det er jo på en måte en del av historien, sier Svindal.

I desember ble det kjent at Svindal igjen hadde smerter i kneet. Superalpinisten gleder seg over at det går rett vei, men han belaster ikke kneet mye når det ikke er renn.

– Kneet er bedre enn jeg hadde fryktet. Jeg føler jeg har mer kontroll på det nå enn det jeg hadde i desember. Jeg fryktet at det ville bli motsatt, og at januar skulle bli den tøffeste måneden, sier Svindal, som forsikrer at både kneet og han er i OL-rute.

– Skal kjempe i toppen

Neste måned starter vinterlekene i Sør-Korea, og Svindal er klar på at han skal være med å kjempe i toppen.

– Er du med og kjemper i toppen så har du muligheten til å vinne. Og på en god dag vinner du, på en dårlig dag er du rett bak de som vinner. Det er de siste hundredelene eller tidelene som er vanskelige å vite noe om før du ser resultatlista, sier Svindal.

Fredag gikk både tideler og hundredeler Svindals vei, da han vant super-G-rennet i Kitzbühel et halvt sekund foran Kjetil Jansrud. Lørdag blir det et gjensyn med det som kanskje er verdens tøffeste utforbakke.

