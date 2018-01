Storseier for Johansen mot Samuelsens Burton

NTB Sport

Unggutten er på lån fra West Ham, men fikk en blytung start på Burton-karrieren om man isolert ser på resultatet.

Rui Fonte ga Fulham ledelsen etter 18 minutter, før Johansen noterte en målgivende pasning på 2-0-scoringen signert Lucas Piazón.

Fonte tegnet seg igjen på scoringslisten etter 38 minutter, mens to kjappe scoringer av Ryan Sessegnon etter henholdsvis 72 og 79 minutter sørget for at det sto 5-0.

Aboubakar Kamara fastsatte resultatet til 6-0 etter 88 minutter.

Johansen spilte hele kampen for Fulham, mens Samuelsen ble tatt av banen etter 78 minutter.

Vertene ligger på sjuendeplass i mesterskapsserien med 45 poeng, mens Burton er helt sist med 24 poeng.

Tap for Tettey

Alexander Tettey spilte 87 minutter da hans Norwich tapte 1-2 hjemme mot Sheffield United.

James Wilson ga gjestene fra Sheffield ledelsen etter kun seks minutter, mens Clayton Donaldson la på til 2-0 etter 68 minutter.

Ivo Pinto skapte spenning i kampen med sin 1-2-scoring etter 70 minutter, men Tetteys lag maktet aldri å sette inn 2-2.

Norwich ligger på 13.-plass med 37 poeng, mens Sheffield United er nummer seks med 46 poeng.

Henriksen på benken

Markus Henriksen satt på benken gjennom hele kampen da Hull tapte 0-1 borte mot Sunderland.

Joel Asoro ble matchvinner for hjemmelaget som ligger på 22.-plass med 25 poeng. Hull ligger på plassen over med bedre målforskjell.

Serieleder Wolverhampton tapte 0-2 hjemme for Nottingham Forest, men har likevel ni poengs luke til 2.-plasserte Derby, som fredag måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Bristol City.

Tredjeplasserte Cardiff hadde sjansen til å ta seg opp på samme poengsum som Derby, men måtte nøye seg med 0-0 mot Sheffield Wednesday og er ytterligere to poeng bak.

