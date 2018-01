Sparta måte slite for poengene borte mot Kongsvinger

NTB Sport

Avstanden fram til serieleder Storhamar er på hele 15 poeng når lagene har igjen åtte kamper å spille i grunnserien.

Det var Kongsvinger som kom best i gang da Ryan Cole gjorde 1-0 tidlig i 1. periode. Sparta fikk sin utligning da Troy Rutkowski scoret i midtperioden

Christoffer Karlsen roet nervene til Sparta med sin 2-1-scoring 6.41 ut i siste periode. Joachim Nermark økte til 3-1 før Tommy Kristiansen fastsatte resultatet helt mot slutten.

Oilers herjet

Manglerud Star har leverte mange gode kamper i det siste, men lørdag ble oslolaget feid av isen av et godtspillende Stavanger Oilers.

De regjerende serie- og NM-vinnerne har hatt en begredelig sesong, men lørdag var det ingen tvil om hvor seieren ville havne.

Philippe Cornet og Magnus Hoff scoret i 1. periode. Peter Lorentzen sto for to i midtperioden, mens backene Curtis Gedig og Dennis Sveum sto for de andre målene. Peter Lindblad reduserte mot slutten av perioden, men med 6-1 etter to perioder var kampen allerede kjørt.

Gedig scoret sitt annet for kvelden da han gjorde 7-1, mens Lassi Kokkala fastsatte resultatet til 8-1.

Langt opp

Med seieren tok Stavanger seg forbi Vålerenga til femteplass, men har hele 14 poeng opp til Lillehammer på fjerdeplass. MS holder fortsatt en betryggende 7.-plass. Laget er ti poeng foran Stjernen som er nummer ni og foreløpig utenfor sluttspillplass.

Serierunden avsluttes søndag med Storhamar – Lørenskog, Stjernen – Lillehammer og Vålerenga – Frisk Asker. Det gjenstår sju serierunder når søndagens kamper er spilt.

Når Stavanger har spilt mot Sparta tirsdag har alle lagene spilt 38 seriekamper denne sesongen.

