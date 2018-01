Njåtun på verdenscuppallen

NTB Sport

Asker-løperen Njåtun var i mål på tiden 1.56,66. Det holdt til en plass på pallen i verdenscupen for første gang i vinter. Det skilte nøyaktig ett sekund opp til den nederlandske vinneren Ireen Wüst, mens Marrit Leenstra ble toer.

Wüst slo sin landskvinne med ni hundredels sekund.

Tidligere lørdag kunne norsk skøytesport juble for seier til Sverre Lunde Pedersen. Fana-løperen vant 5000-meteren med tiden 6.14,66. Det var hans aller første verdenscuptriumf på distansen.

Håvard Lorentzen var ikke like heldig som sin klubbkollega Pedersen. Han jaktet pallen, men måtte ta til takke med en fjerdeplass på 1000 meter.

Fredag var han bare tre tusendeler unna tredjeplassen på 500 meter. På 1000-meteren var det en litt større luke, men ikke mer enn seks hundredeler.

Lorentzen klokket inn på tiden 1.09,05. Nederland-stjernen Kjeld Nuis vant løpet med 1.08,57. Han slo landsmannen Hein Otterspeer med 39 hundredels sekund. Mika Poutala fra Finland tok den siste pallplassen rett foran nesa på Lorentzen.

Ingen rygg

Nordmannen fikk en flott start, men ble hemmet av at han ikke fikk noen rygg å gå i. Denis Juskov fra Russland var litt svakere enn ventet, og dermed måtte Lorentzen gå for seg selv på siste vekslingsside. Det er ugunstig for en skøyteløper som jager topplasseringer.

Lorentzen var tydelig skuffet etter målgang. Han virket å si noen harde ord til seg selv da han så resultatene på lystavla.

– Dette er surt, men det er små marginer. Jeg føler at det stemte ganske bra hele veien, men jeg måtte jo gå 1000-meteren alene. Jeg trengte en å knive mot. Juskov burde gått fortere. Hvorfor han ikke gjorde det, vet jeg ikke. I dag skulle jeg helst vært på pallen, sa Lorentzen til NRK.

Nye muligheter

Søndag får han to nye seierssjanser. Da står både 500 og 1000 meter på programmet i tyske Erfurt.

– Da skal jeg levere noe av det samme som jeg har gjort, men jeg vil ha noen å gå mot, sa Lorentzen.

25-åringen fikk sitt definitive gjennombrudd denne sesongen. Før jul tok han tre verdenscupseirer (to på 500 meter og én på 1000 meter).

Hege Bøkko var femte raskest på kvinnenes 500 meter. Hun greide tiden 38,51 og var 23 hundredeler bak Olga Fatkulina på den siste pallplassen. Vanessa Herzog fra Østerrike vant løpet med 37,88, mens tsjekkiske Karolina Erbanová (37,96) ble toer.

Lørdagen ble avsluttet med B-gruppen på 5000 meter, der Sindre Henriksen tok 2.-plassen med 6.26,28. Han var 3,3 sekunder bak den svenske vinneren Nils van der Poel.

