Frankrikes målvakt drev Sverige til fortvilelse og EM-tap

Det er et gunstig resultat for Norge når det gjelder sjansen for å nå semifinale. Frankrike har full poengscore (seks) etter tre kamper og er foran Norge også på innbyrdes oppgjør.

Ved poenglikhet avgjør det interne oppgjøret mellom de aktuelle lagene. Det vant Frankrike med ett mål forrige uke.

Gerard spilte historiske godt i starten. Han reddet hele ti av de første elleve skuddene han fikk mot seg i løpet av tolv minutter.

Og det var ikke bare blåbærskudd svenskene kom med i den perioden.

Sverige ga seg ikke tross bare fire mål på 20 minutter og fire scoringer opp til Frankrike. Gerard ble mer menneskelig etter hvert, men hadde 60 i redningsprosent før det siste kvarteret av kampen.

Sverige kom opp på 12-12 etter 40 minutter og la virkelig press på favoritten, men anført av Nikola Karabatic styrte Frankrike hjem seieren. 12-12 ble til 19-14 for Frankrike etter en svak Sverige-periode, på vei mot fransk seksmålsseier.

Med fransk seier over svake Serbia mandag vil Frankrike være sikret semifinale før kampen mot Kroatia onsdag.

