Fortjent tittel til Gundersen på Bjerke

NTB Sport

– Det var deilig å få vist at jeg er best, sa 21-åringen etterpå.

Kampen mellom Gundersen og Tom-Erik Solberg om å bli fjorårets mestvinnende innen V75, sluttet med at Solberg tok championatet med flere 2.-premier.

– Det ergret meg. Jeg ledet hele året, men tapte på målstreken, innrømmet Gundersen lørdag.

Nå er det samtidig slik at Tom-Erik Solberg ikke deltok i lørdagens finalekamp. Han ligger hjemme i Skien i Telemark med brudd i korsryggen.

Slik sett kan kommentaren til Gundersen oppfattes som noe breial. Den gir samtidig et signal om at han vil ytterligere opp og fram, og at han har mer å gi.

– Absolutt. Jeg ønsker å bli best, kommenterte toppkusken fra Hakadal utenfor Oslo til Equus.

Vant dobbelt

Teien Gundersens seier i V75-Mesteren kom med Merles Simone, trent av kollega Olav Mikkelborg.

– Jeg ble glad da jeg fikk nettopp henne å kjøre. Merles Simone har mye i seg, og vi fikk en lettvint reise også, understreket Gundersen.

Den unge mannen ga seg ikke med det, han styrte også inn Bråtnesfaks til seier i V75-4 og er med i toppen i V75-championatet også i år.

(©NTB)