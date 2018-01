Bjørnsen: – Vi bommet for mye

NTB Sport

– Vi kom litt bakpå fra start, og i dag måtte vi jage i 60 minutter. Samtidig kom vi til ekstremt mange gode sjanser, men vi brant ekstremt mange, særlig i første omgang. Vi kunne ha ledet med to-tre mål ved pause, sa han til NTB etter 28-32-tapet.

– Det er litt frustrerende. De fikk ledelsen og holdt på den kampen ut.

Han understreket at det ikke bare var offensivt det sviktet.

– Det er litt blanding. Vi slet bakover også, med dårlig forsvarsspill. Vi hjalp ikke keeperne nok og fikk ikke nok redninger heller. Det var en blanding av dårlig forsvar og brente sjanser.

Han ga Kroatia ros for å ha tatt godt vare på hjemmefordelen.

– De får en ekstra «boost» når de gjør det bra her. De brukte sin fordel og skal ha all ære for det, sa han.

Norges semifinalehåp er ikke helt knust. Om et par andre resultater går riktig vei kan Norge ta seg til semifinale med seier over Sverige med minst fem måls margin onsdag.

– Det er spennende. Vi skal ikke gi oss før det er over, sa Bjørnsen.

