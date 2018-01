Barcelona-rivaler snublet, Real ned på femte

NTB Sport

Det skjedde da Villarreal slo Levante 2-1 med mål av Manu Trigueros (straffe) og Denis Cheryshev. Seieren løftet laget til fjerdeplass, to poeng foran Real Madrid.

Presset øker dermed på Real Madrid-trener Zinédine Zidane før søndagens hjemmekamp mot Deportivo La Coruña.

Sevillas 3-0-seier borte mot Espanyol gjør at det laget har like mange poeng som Real Madrid, og Zidanes menn må skjerpe seg for å sikre mesterligaplass neste sesong.

Forrige gang Real Madrid endte utenfor topp fire var i 2000, men da berget laget seg ved å vinne mesterligaen og sikre plass der som tittelforsvarer.

Barcelona er før bortekampen mot Betis søndag kveld åtte poeng foran Atlético Madrid, som greide bare 1-1 hjemme mot Girona. Antoine Griezmann ordnet oppskriftsmessig ledelse ved pause, men Portu utlignet et drøyt kvarter før slutt.

Det gikk verre for tredjeplasserte Valencia, som tapte for Las Palmas på Gran Canaria. Jonathan Viera og Jonathan Calleri (straffe) vendte 0-1 til 2-1 for hjemmelaget, som er nest sist på tabellen.

Valencia er nå 11 poeng bak Barcelona, men åtte foran Real Madrid.

