Arsenal fyrte på alle sylindre uten Sanchez

Det aller meste tyder på at det kun er et tidsspørsmål før Sanchez er klar for Manchester United, og chileneren var heller ikke med i kamptroppen lørdag.

De resterende Arsenal-spillerne benyttet imidlertid anledningen til å vise at de ikke er avhengige av Sanchez for å score mål, og lørdag fikk Crystal Palace unngjelde i åpningsminuttene.

Allerede før halvtimen var spilt sto det 4-0, og til slutt ble det en svært komfortabel 4-1-seier.

– Vi spilte vårt virkelige spill i den første omgangen, med skikkelig fart og gode kombinasjoner. I den andre omgangen var utfordringen å holde på den samme flyten, men det klarte vi ikke, sa Arsenal-manager Arsène Wenger ifølge BBC etter kampen, vel vitende om at det ikke bare er å møte opp om man vil slå Crystal Palace.

– Vi er det eneste laget på tolv kamper som har slått Crystal Palace.

Monreal-show

Etter seks minutter stanget Nacho Monreal vertene i ledelsen, før spanjolen var i servitørrollen kun fire minutter senere. Han avanserte på venstre og fant Alex Iwobi, som satte inn 2-0.

Monreal var ikke ferdig for dagen, og kun tre minutter senere noterte han seg for en ny målgivende pasning da han på bakre stolpe fant Laurent Koscielny som satte inn 3-0.

Etter 22 minutter meldte også Alexandre Lacazette seg på scoringsshowet. Franskmannen ble lekkert spilt fram av Mesut Özil og sørget for at ydmykelsen var komplett allerede før 30 minutter var spilt.

Monreal fikk hvile allerede etter 33 minutter som følge av en ankelskade, men fra garderoben fikk han se Crystal Palace redusere ved Luka Milivojevic etter 89 minutter.

Resultatet gjør at Arsenal har 42 poeng på sjetteplass.

United svarte

Manchester United svarte på Chelseas seier tidligere lørdag ved å slå Burnley 1-0 borte. Anthony Martial satte inn matchvinnerscoringen etter 54 minutter etter godt forarbeid av Romelu Lukaku.

Belgieren spilte til Martial på tvers, mens franskmannen tok seg av resten da han plasserte ballen via tverrliggeren og inn.

Burnley presset på for en utligning, men José Mourinhos mannskap holdt unna og er på annenplass med 53 poeng i Premier League, fortsatt tre poeng foran tredjeplasserte Chelsea.

Kort King-innhopp

Joshua King kom inn etter 85 minutter da Bournemouth klarte 1-1 borte mot West Ham. Fra benken fikk han se Ryan Fraser gi laget ledelsen etter 71 minutter, før West Ham satte inn utligningen nærmest rett fra avspark.

Kings lag ligger på 12.-plass med 25 poeng, mens West Ham ligger på 11.-plass med ett poeng mer.

Øvrige Premier League-resultater: Everton – West Bromwich 1-1, Leicester – Watford 2-0, Stoke – Huddersfield 2-0.

