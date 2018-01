Agüero jubilerte med tre mål

NTB Sport

Den siste scoringen var Agüeros 14. mot Newcastle i ligasammenheng siden han kom til klubben fra Atlético Madrid i 2011.

City-laget, som leder Premier League suverent, gikk på sesongens første ligatap i forrige serierunde da det ble 3-4 borte mot Liverpool, men slo tilbake med en ny komfortabel seier lørdag.

Agüero spilte sin 200. eliteseriekamp for Manchester City og sørget for en grundig markering av jubileet med hattrick.

– Vi er veldig glade for seieren. Vi trengte det etter forrige serierunde. Det er imidlertid en lang sesong, og vi har ikke vunnet noe ennå. Vi må holde det gående og presse inn mot neste kamp, sa 29-åringen etter kampen ifølge BBC.

Straffescoring

Argentineren fikk et lite hårstrå på et innlegg fra Kevin de Bruyne etter 34 minutter, og ballen snek seg inn i lengste hjørne.

Etter kampen var han ikke tvil om at ballen var innom luggen før den gikk i nettmaskene.

– Selvfølgelig var det mitt mål. Jeg tror den traff håret mitt. Det er mitt, 100 prosent.

Guardiolas lag styrte det aller meste som foregikk ute på gressmatta, og det var ikke ufortjent at laget doblet ledelsen på straffespark etter 63 minutter.

Raheem Sterling kjørte karusell med to Newcastle-spillere før han ble lagt i bakken av Javier Manquillo. Agüero fikk tillit fra straffemerket og satte ballen i mål til tross for at Newcastle-keeper Karl Darlow fikk en finger på ballen.

Utligning

Ut av ingenting reduserte Newcastle etter 67 minutter da en gjennombruddspasning fant Jacob Murphy. 22-åringen kom alene med Ederson og var iskald i duell med brasilianeren da han chippet ballen i mål.

Agüero var imidlertid ikke ferdig for kvelden. Etter 83 minutter satte han inn 3-1 etter at Leroy Sané i opptakten til scoringen hadde gått av fire Newcastle-spillere.

Scoringen var Agüeros 16. denne sesongen, fire færre enn toppscorer Harry Kane.

Manchester City topper Premier League med 65 poeng, 12 foran byrival United. Newcastle ligger på 15.-plass med 23 poeng.

