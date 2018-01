Ødegaard tilbake da Heerenveen spilte uavgjort

NTB Sport

Den norske fotballyndlingen mistet lagets fem siste kamper før jul som følge av et brudd i den ene vristen.

Lørdag var han tilbake og spilte hele kampen da hans lag tok ett poeng i bortemøtet med Vitesse.

Et selvmål av danske Daniel Høegh sørget for at Vitesse var i ledelsen etter 13 minutter, men Ødegaards lagkamerat Pelle van Amersfoort utlignet til 1-1 etter 37 minutter.

Nicolai Næss satt på benken hele kampen for Heerenveen, mens Morten Thorsby sonet karantene etter utvisningen lille julaften.

Heerenveen ligger på niendeplass med 24 poeng, mens Vitesse er nummer sju med 29 poeng.

Maars Johnsen-scoring

Bjørn Maars Johnsen fortsatte der han slapp før vinterpausen og scoret sitt lags mål da ADO Den Haag spilte 1-1 mot Venlo i æresdivisjonen lørdag.

I den siste kampen før vinterpausen scoret han to og la opp til ett mål da hans lag slo Zwolle 4-0 hjemme.

I vinterpausen møtte hans nederlandske klubb blant andre Besiktas i en treningskamp der Johnsen scoret to mål.

Lørdag var seriespillet i gang igjen, og nok en gang var norskamerikaneren vertenes mann å stole på hva angår scoringer.

8. seriescoring

Etter 23 minutter satte han inn 1-0 mot Venlo, men gjestene svarte og utlignet til 1-1 ved Jonathan Opoku kun fire minutter før slutt.

Målet var Bjørn Maars Johnsens åttende denne sesongen.

Den Haag ligger på åttendeplass med 27 poeng i æresdivisjonen, mens Venlo er et par plasser lenger bak med 23 poeng.

