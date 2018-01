NTB Sport

Den 34-årige spissen kommer til å signere en kontrakt mandag, opplyser klubben. Van Persie er blitt enig med sin tyrkiske klubb Fenerbahçe om å avslutte samarbeidet.

Van Persie har scoret 50 landslagsmål for Nederland, flere enn noen annen spiller.

Måljegeren vant UEFA-cupen med Feyenoord i 2002, to år før han signerte for Arsenal og ble en profil i Premier League. Senere hadde han stor suksess for Manchester United.

