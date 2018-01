Super-G-rennet i Kitzbühel med ny starttid

NTB Sport

Det skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) på sin Twitter-konto for alpint fredag morgen.

Tidligere fredag spøkte det for rennet på grunn av store snømengder i bakken.

– «Standby» i Kitzbühel. Til tross for et travelt nattskift, er løypeforholdene for myke for dagens super-G for øyeblikket. Neste avgjørelse kommer kl. 09.00, skrev FIS, før de altså bestemte seg for ny starttid litt før kl. 08.00.

Sammen med den første oppdateringen ble det lagt ut et bilde hvor man ser at det har snødd voldsomt i løpet av natta.

Rennet skulle etter planen starte 11.30 norsk tid.

