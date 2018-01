Siste OL-kvalifiseringskonkurranse i snowboard avlyst

NTB Sport

– Det er et par jenter her som er skikkelig lei seg. OL røk for dem nå, men for dem som akkurat var innenfor topp 30 gjorde avlysningen at de er klare for OL, sa Silje Norendal etter avlysningen av slopestylekonkurransen fredag.

Selv var hun godt innenfor på rankingen og ble tatt ut til OL allerede i desember.

– For meg hadde det ikke så stor betydning. Det er selvfølgelig kjipt ikke å få kjøre en konkurranse jeg følte jeg kunne gjøre det bra i, men når forholdene ikke er gode nok og det ikke kan bli rettferdig så er det like greit.

Formatet i Laax Open er det samme som i OL, med semifinaler og finale, og Norendal sier i en pressemelding fra Snowboardforbundet at rennet ville vært god trening på det som venter i Pyeongchang.

Landslagssjef Per Iver Grimsrud mener avgjørelsen om avlysning var korrekt.

– Vi var ikke avhengige av denne konkurransen, for alle våre har allerede klart kravene. Det betyr at vi får fylt kvoten på fire utøvere for menn. Det skulle imidlertid være et avgjørende renn for hvem vi skal sende til OL. Nå må vi bruke helgen til å bestemme det, sier han.

Norendal og Marcus Kleveland er allerede uttatt, men det er ikke bestemt hvem som skal få de tre siste plassene for menn.

Etter en uke med snøvær ble det lite kjøring i slopestyleløypa for de norske i Laax, men nå reiser landslaget videre til X-Games. Dit skal Norendal, Kleveland, Ståle Sandbech, Mons Røisland og Torgeir Bergrem.

