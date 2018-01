Pelés talsmann benekter sykehusinnleggelse

NTB Sport

Ifølge Foreningen for engelske fotballjournalister (FWA) hadde Pelé fått et illebefinnende og blitt sendt til sykehus der det ble tatt en rekke prøver som tydet på at han lider av utmattelse.

FWA kom med den forklaringen etter at den 77-årige legenden måtte avlyse en planlagt reise til England, der han søndag skulle motta en pris under en FWA-tilstelning.

Senere avfeide Pelés talsmann Pepito Fornos dette som «fake news».

– Han har bare besluttet å droppe reisen fordi den ville være veldig slitsom og stressende, sa Fornos.

– Han pleide å gjøre to lange reiser hver måned, med flyreiser på over 10 timer, men nå må vi kutte ned på det.

Pelé vant VM med Brasil i 1958, 1962 og 1970 og ble i sin tid regnet som verdens beste fotballspiller. De siste årene har han hatt ulike helseplager.

