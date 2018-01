Ny remis for Magnus Carlsen

NTB Sport

Partiet ble av det meget underholdende og kompliserte slaget. Carlsen overrasket Svidler allerede i åpningen, og etter kun fire trekk måtte russeren ta seg en uvanlig lang tenkepause.

Svidler fant imidlertid gode trekk og spilte i tillegg svært offensiv sjakk. Carlsen fulgte opp og dermed ble stillingen raskt avansert og uvanlig uoversiktlig.

Det førte igjen til at begge spillerne periodevis måtte bruke svært lang tid på analysere seg fram til neste trekk. Etter 17 trekk innvilget Svidler seg en nærmere 24 minutter lang tenkepause. Russeren fant til slutt et godt trekk.

Da det så ut som det kunne bli et svært langvarig parti, endte det i stedet med remis ved trekkgjentakelse etter 31 trekk.

– Hvis man noen gang kan si at det er et parti der ingen fortjener å tape, så er dette en god kandidat. Et utrolig bra parti, sa Hans Olav Lahlum i TV 2s sjakksending.

Etter avsluttet parti ble spillerne sittende i et kvarter mens de analyserte partiet, skriver Matt & Patt.

Etter seks av 13 partier i turneringen har Carlsen fem remis og en seier. Det er ett poeng opp til Shakhriyar Mamedyarov, som overtok ledelsen da han nedkjempet Baskaran Adhiban i et parti som varte flere timer lenger enn de øvrige fredag.

Lørdag spiller Carlsen mot kinesiske Hou Yifan, som står med ett fattig poeng så langt.

(©NTB)