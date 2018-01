EM-kaos: EHF ga Kroatia-treneren bot

NTB Sport

Det europeiske håndballforbundet (EHF) skrev fredag i en epost, som blant andre NTBs EM-reporter mottok, at det var åpnet sak mot Cervar. Han fikk frist til klokka 17 med å komme med en forklaring, og kvart på sju meldte EHF at han fikk bot for «upassende og usportslig oppførsel».

Av summen gjøres 1000 euro betinget med prøvetid ut mesterskapet.

TV-bildene fra torsdagens kamp viser at Cervar la en arm rundt en motspiller da Hviterussland jaget utligning i sluttsekundene.

Norge møter Kroatia lørdag i en vinn-eller-forsvinn-kamp.

– Det blir sannsynligvis ikke til noen form for reaksjon mot Cervar i det hele tatt, sa TV 2s Bent Svele til NTB fredag morgen.

I TV3-studio var ekspert Joachim Boldsen klar.

– Cervar bør utestenges fra hovedrunden. Dette hører ingen steder hjemme, sa Boldsen.

EHF reagerte strengere enn Svele trodde, men mye mildere enn Boldsen krevet.

Det var på stillingen 24-23 episoden skjedde. Cervar benekter overfor kroatiske medier for å ha gjort noe med overlegg i 25-23-seieren.

Tidligere i EM gikk Slovenias trener Veselin Vujovic ut på banen og stilte seg i målet før Tyskland skulle skyte et straffekast.

