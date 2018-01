Brighton sikret seg Locadia fra PSV

NTB Sport

Det meldte sørkystklubben selv fredag, men summen er ikke oppgitt. Det antas at Brighton må betale om lag 14 millioner pund (150 millioner kroner).

Locadia har signert en kontrakt som gjelder til sommeren 2022.

– Vi er henrykt over å ha signert Jürgen, og vi vil be dere alle om å ønske ham velkommen til klubben, sier manager Chris Hughton til klubbens nettsted.

– Han er en spiller vi har fulgt en stund, og det har ikke vært noen hemmelighet at vi ønsket en spiss av hans type. Han er sterk, kraftfull og hurtig, med et godt øye for mål.

Locadia scoret 62 mål på 175 kamper for PSV. Han har vært ute med en hamstringskade, men ventes klar til å debutere for Brighton neste måned.

