Sykkeltopp ber Sky suspendere Froome

Det mener presidenten i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), David Lappartient.

– Sky burde suspendere Froome. Det er ikke min oppgave å blande meg, men uten å kommentere skyldspørsmålet vil det være enklest for alle (hvis Sky suspendere Froome), sier Lappartient til den franske avisen Le Telegramme.

Intervjuet er gjengitt av det franske nyhetsbyrået AFP.

Lappartient mener Sky-sjef Dave Brailsford sitter med ansvaret.

– Det er opp til Dave Brailsford å ta ansvar, og bortsett fra det, tror jeg det er dette de øvrige syklistene ønsker, sier han.

UCI-sjefen sa nylig at en avgjørelse i dopingsaken rundt Froome vil komme før Giro d'Italia starter i mai. Lappartient tror samtidig saken vil trekke ut i tid.

– Det blir et juridisk slag som vil vare lenge. Denne saken blir ikke avgjort på to minutter. Den kan fortsette i minst et år, sier den internasjonale sykkelpresidenten.

Chris Froome avga en dopingprøve med for høye verdier av astmamedisinen salbutamol under Vueltaen i fjor høst. UCI bekreftet nylig at både A- og B-prøven viste en konsentrasjon på 2000 nanogram per milliliter, mens regelverket har en grenseverdi på 1000.

Salbutamol er et vanlig virkestoff i astmamedisin. Stoffet i seg selv er ikke ulovlig, men Froomes høye konsentrasjon har fått UCI til å se på saken. Briten er ikke suspendert, men har blitt bedt om å forklare seg.

De siste årenes Tour de France-vinner har vedgått at han etter råd fra lege økte doseringen av salbutamol under Vueltaen – som følge av at astmasymptomene forverret seg.

Froome avviser samtidig på det mest bestemte at han har gjort noe galt. Han hevder han holdt seg innenfor den tillatte doseringen.

