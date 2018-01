Walcott klar for Everton

NTB Sport

Walcott scoret 108 mål på 397 kamper for London-klubben, men har ikke startet en eneste seriekamp denne sesongen.

Walcott ble raskt et hett navn i Arsenal da han ble hentet inn som 16-åring, samtidig som han ble tatt ut i VM-troppen til Sven-Göran Eriksson. Han fikk med seg 47 landskamper for England, og den siste var en treningskamp mot Spania i 2016.

Walcott har håp om å slå seg inn i troppen som skal delta i VM-sluttspillet i Russland til sommeren.

Everton betaler rundt 200 millioner kroner for den offensive spilleren. Walcott har skrevet under en avtale som gjelder for tre og et halvt år.

Arsenal planlegger å bruke pengene fra salget på investeringer og har vist konkret interesse for Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang og Bordeaux-spilleren Malcolm.

