Liverpool-talent lånes ut til Cardiff

21-åringen håper spill i Cardiff, som kjemper om opprykk til Premier League, skal hjelpe ham inn i førstelagsplanene til manager Jürgen Klopp.

– Det er kanskje dette som viser seg å bli avgjørende for min karriere, sier Grujic om hvorfor han går på lån til en mesterskapsserieklubb.

Flere klubber i Premier League skal ha vist interesse for den ruvende midtbanespilleren, men Liverpool ønsket at serberen gikk til en klubb der sjansen for førstelagsspill var større.

– Jeg vet at jeg har fått en gyllen sjanse til å spille fast i seks måneder i en stor klubb. Jeg takker Klopp for alt han har gjort for meg. Han har støtte meg i så mange måneder. Jeg håper å hjelpe Cardiff til Premier League, sier Grujic til Mozzartsport.

Han har bare spilt seks kamper for Liverpool denne sesongen. Grujic kan bli kastet inn på Cardiff-laget allerede mot Sheffield Wednesday lørdag.

