Håndballpresident Lio: – Møter gjerne Nora når og hvor som helst i verden

NTB møter ham på et hotell i Zagreb der herrelandslaget spiller hovedrunde i EM med første kamp torsdag.

Men de siste to dagene har i stor grad handlet om Mørk, bildedelingssaken, konflikten mellom henne og NHF og at private bilder skal være sendt til to spillere på herrelandslaget.

– Denne stormen har vi lyst til å få slutt på så fort som mulig. Jeg ser for meg en samtale med Nora der vi spør «hva er det beste vi kan gjøre for deg for å få en slutt på saken». Det ville vært en god start, sier Lio til NTB.

– Jeg tok initiativet til dette da jeg skulle presentere vedtaket håndballstyret hadde gjort, men da avslo Nora tilbudet. Hvor enn på kloden det måtte være, så kan jeg møte Nora.

– Det triste her er eskaleringen rundt Nora, og det er jo veldig trist dersom det er riktig at disse bildene nå sirkuleres av kroatiske medier. Det har jeg fått meldinger om i dag, sier Lio.

Detaljer

Herrelagets kaptein Bjarte Myrhol var etter Østerrike-kampen åpen om at timingen for nyhetssaken var elendig for lagets del.

– Det er åpenbart at denne saken skaper energilekkasje hos herrelandslaget?

– Det aller viktigste her er at Nora Mørk blir ivaretatt med tanke på det hun er utsatt for og står i nå. Alltid i livet kan vi bli utsatt for ting som er vondt, vanskelig og krevende. Det viktigste vi gjør da er å sette ting i perspektiv. Dette er en sak som er veldig vond og vanskelig for Nora. At guttene blir forstyrret, ja, det anser jeg som en minimalitet.

– Kom utspillet fra Nora Mørk i VG helt overraskende på dere?

– På oss gjorde det det. Vi fikk ingen beskjed om at dette kom til å komme i avisen på det tidspunktet. Jeg klandrer ikke Nora for noe. Det er en spesiell og vanskelig situasjon for henne.

Uenig

– Det virker som det for Mørk er viktig å få en offentlig beklagelse fra dere? Er det aktuelt at dere gir henne det for å få lagt dette mer dødt?

– Jeg mener jo at vi har gjort det etter at hun gikk ut offentlig, og vi har ikke fått noen andre ønsker fra henne etterpå.

– Du får kritikk i VG for det som kalles «Munnkurv er maktmisbruk»?

– Vi har ikke gitt munnkurv til noen. Det er en beskrivelse jeg kjenner meg dårlig igjen i. Jeg er heldigvis ikke alene, men sitter i et godt styre og har gode ledere i håndballforbundet. For at man skulle være sikker på at det skulle bli en entydig kommunikasjon utad, så var vi enige om at jeg skulle ta det, sier Lio.

