Chelsea videre etter to røde kort og straffedrama

I sin Chelsea-kamp nummer 50 så Michy Batshuayi lenge ut til å bli matchvinner i 3. rundeomkampen på Stamford Bridge og sende London-klubben videre. På overtid av ordinær tid utlignet imidlertid forsvarsspiller Jamal Lewis for Norwich og sikret dramatiske ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

Da kampen skulle avgjøres var Chelsea-reservekeeper Caballero god. Han reddet forsøket fra Nelson Oliveira. Samtidig gjorde lagkameratene jobben sin fra krittmerket. Innbytter Eden Hazard satte inn det avgjørende straffesparket.

Dermed var seieren i boks, men den kom ikke uten dramatikk.

De siste minuttene av annen ekstraomgang spilte Chelsea med ni spillere etter å ha fått to mann utvist.

Jevnt og tett

Oppgjøret på Stamford Bridge ble av det svært jevne slaget. Scoringen som lenge så ut til å avgjøre kampen kom ti minutter ut i annen omgang. Da slo brasilianske Kenedy et strålende innlegg som Michy Batshuayi enkelt kunne omsette i scoring.

Ufortjent var det ikke. Chelsea styrte begivenhetene på eget gress og produserte en rekke sjanser også før pause uten å få uttelling. Nærmest scoring var sommersigneringen Danny Drinkwater da han banket ballen i tverrliggeren drøyt midtveis i omgangen.

Norwich var samtidig heller ikke ufarlige. Like etter Drinkwaters treff i metallet skjøt portugiseren Nelson Oliveira i tverrliggeren og var nær ved å sende gjestene i ledelsen.

Også etter Chelseas ledermål kunne det blitt utligning, men avslutningen til Josh Murphy traff stolpen.

Mot slutten var Chelsea det farligste laget, men på overtid utlignet likevel gjestene.

Rødt på rødt

I ekstraomgangene sendte Chelsea-manager Antonio Conte Eden Hazard på banen i håp om å avgjøre før straffesparkkonkurransen. Det lyktes ikke.

I stedet ble vondt til mye verre for London-klubben da først Pedro og deretter Álvaro Morata fikk rødt kort. Pedro fikk sitt andre gule kort for filming i annen ekstraomgang, og like etterpå fikk også Morata marsjordre etter at dommeren mente at også han gjorde seg skyldig i filming.

Spanjolen hadde ikke gult fra før, men protesterte på seg det andre i samme situasjon. TV-bildene viste at avgjørelsen om at Chelsea-spissen filmet var høyst diskutabel.

Chelsea måtte i alle tilfeller avslutte kampen med ni mann.

Alexander Tettey kom inn som innbytter for Norwich i annen ekstraomgang.

