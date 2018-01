Videodømming hjalp Leicester videre i FA-cupen

NTB Sport

Kelechi Iheanacho scoret begge målene og ble dagens mann. Etter 3. rundeomkampen snakket de fleste om måten Leicesters andre mål ble godkjent på.

For første gang ble nemlig videodømming benyttet for å avgjøre en situasjon i en engelsk klubbkamp. Da matchvinner Iheanacho satte inn sitt andre mål for dagen sto linjemannen oppe med flagget og vinket for offside.

Videobildene viste imidlertid at målet skulle godkjennes, og slik ble det.

2-0-målet kom etter 77 minutters spill. Riyad Mahrez slo den målgivende pasningen, og Iheanacho vippet ballen over keeper.

– Jeg visste ikke om jeg var offside eller ikke, men nå er jeg helt enig i at jeg var på rett side. Jeg konsentrerte meg bare om å score mål. Deretter måtte vi vente og se hva avgjørelsen ble, sa matchvinneren etter kampen.

Rösler-tap

Videodømming ble for første gang benyttet i FA-cupkampen mellom Brighton og Crystal, samt ligacupderbyet mellom Chelsea og Arsenal, tidligere denne måneden. Tirsdag ble det for første gang brukt for å avgjøre en situasjon.

Det slo heldig ut for Leicester.

Uwe Röslers Fleetwood-mannskap holdt Premier League-klubben fra livet på hjemmebane og sikret seg omkamp i 3. runde for halvannen uke siden. Tirsdag ble imidlertid overmakten for stor.

Kelechi Iheanacho, med en fortid i Manchester City, sto også bak ledermålet to minutter før pause.

Dermed kunne Leicester-spillerne juble for plass i 4. runde.

Skrekken

Dit skal også West Ham, som slapp med skrekken i sin omkamp mot Shrewsbury. Manager David Moyes sendte på banen et reservespekket mannskap og måtte se at kampen forble målløs i 90 minutter.

Sju minutter ut i annen ekstraomgang ble imidlertid Reece Burke matchvinner for West Ham.

Cardiff hadde på sin side små problemer med å vinne sin omkamp mot Mansfield. Junior Hoilett scoret to av målene for det walisiske laget.

Sheffield Wednesday sikret sitt avansement med 2-0-seier hjemme mot Carlisle. Atdhe Nuhiu og Marco Matias scoret.

Tidligere Viking-spiller Jón Dadi Bödvarsson ble den store spilleren da Reading sikret seg avansement på bekostning av Stevenage med 3-0. Islendingen sto bak alle kampens scoringer.

