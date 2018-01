Rask remis for Carlsen mot Giri

NTB Sport

Magnus Carlsen satte Giri under et stort press med sitt 23. trekk. Nederlenderen måtte bruke lang tid på å finne ut av stillingen, men etter 31 trekk hadde spillerne likevel blitt enige om remis.

– Jeg prøvde å gå for seier i åpningen, der jeg prøvde å gjøre ham usikker og sette ham under press, men det var aldri noen sjanser for meg, sa Carlsen til TV 2 etter at partiet var over.

Etter mandagens remis med hvite brikker mot kinesiske Wei Yi var han ikke særlig snakkesalig og virket misfornøyd med innsatsen. Humøret virket noe bedre etter remisen mot hjemmehåpet Giri.

– Det ble jo ikke så mye da, men morsommere med slike remispartier enn mandag, sa Carlsen.

Carlsen sa at han ikke helt viste hvordan sjakkformen er om dagen fordi han ikke er blitt satt på så altfor mange prøvelser.

– Det har ikke vært å mye å tenke på så langt. Det har vært lite valg å ta så turneringen har ikke vært så utfordrende ennå, sa verdensmesteren.

Carlsen hadde spilt to remis og vunnet ett parti før møtet med Giri. Etter partiet står han med 2,5 poeng, mens den nederlandske motstanderen står med 3 poeng etter to seirer og to remis.

I femte runde onsdag skal den norske verdensmesteren ut mot russiske Vladimir Kramnik med hvite brikker. Turneringen består av hele 13 runder. Den femte runden skal spilles i byen Hilversum.

Turneringen i Nederland var den Carlsen debuterte internasjonalt i som 13-åring i 2004. Han gikk til topps i turneringen i 2010, 2013, 2015 og 2016, mens i fjor ble det annenplass bak amerikaneren Wesley So.

For Aryan Tari, som spiller på nivået under Carlsen i årets turnering, ble det remis også tirsdag. Det norske stortalentet møtte tyske Matthias Bluebaum.Tari står med halvannet poeng etter fire partier.

(©NTB)