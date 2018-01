Falcao reddet Monaco-poeng etter Balotelli-dobbel

NTB Sport

Monaco, som fulgte nærmest serieleder PSG i den franske toppserien før tirsdagens lokaloppgjør, tok ledelsen i første omgang etter scoring av Adama Diakhaby.

I andre omgang slo imidlertid Nice tilbake med Mario Balotelli som frontfigur for snuoperasjonen. Italieneren utlignet kun to minutter etter pause, og midtveis i omgangen sendte han gjestene foran med 2–1.

Det så lenge ut til å bli sluttresultatet, men to minutter på overtid markerte Monaco-måltyven Falcao at han er tilbake etter skade. Den sene scoringen reddet ett poeng for hjemmelaget, men kunne ikke forhindre at Marseille klatret forbi laget fra fyrstedømmet på tabellen.

Marseille slo Strasbourg 2–0 tidligere tirsdag etter scoringer av innbytterduoen Dimitri Payet og Clinton Njie.

Skulle Lyon slå Guingamp onsdag ramler Monaco ut av topp tre på tabellen i Ligue 1.

Nice har på sin side spilt sju kamper uten tap og har fem lag foran seg på tabellen.

