Can hevder han ikke har skrevet under for Juventus

Can sier til lokalavisen Liverpool Echo at han fortsatt er i kontraktsforhandlinger med Liverpool. 24-åringens kontrakt med Anfield-laget går ut etter sesongen, og dermed står den tyske landslagsspilleren fritt til å forhandle og skrive under for en annen klubb.

Emre Can blir sterkt koblet til den italienske storklubben Juventus.

– Agenten min tar seg av dette, men jeg blir her fram til sommeren. Jeg har ikke skrevet under (for Juventus) eller andre. Jeg snakker med alle, sier Can.

– Selvsagt snakker jeg med Liverpool. Jeg er fortsatt under kontrakt her. Det er en fantastisk klubb. Hva kan jeg si? Agenten min tar seg av resten. Jeg konsentrerer meg om denne sesongen, mine prestasjoner og fotballen. Jeg kommer til å gi alt for denne klubben, sier Can videre.

Han spilte en meget god kamp mot Manchester City søndag.

Samtidig blir det meldt at Liverpool åpner for å låne ut midtbanekollega Marko Grujic til en klubb i Championship. Huddersfield og West Ham skal ha vist interesse for serberen, men Liverpool tror 21-åringen får mer spilletid på nivå to i engelsk fotball.

