BBC: Manchester City ute av Sanchez-jakten

Den chilenske landslagsstjernen har i lengre tid vært koblet til City, og Manchester-klubben skal ha vært nær ved å sikre seg midtbanespilleren på overgangsvinduets siste dag i fjor sommer.

Mandag melder imidlertid en rekke britiske medier at Manchester United skal være i ferd med å ta innersvingen på de lyseblå i jakten på Sanchez. BBC hevder å kjenne til at City har gitt opp å lande en avtale for midtbanespilleren.

Alt tyder på at 29 år gamle Sanchez har spilt sin siste kamp for Arsenal. Søndag sa manager Arsène Wenger at en bekreftelse på hvem som blir chilenerens neste arbeidsgiver kan komme «i løpet av de neste 48 timene».

Mkhitaryan motsatt vei

Manchester City skal angivelig være motvillige til å betale prislappen på Sanchez. Den skal angivelig lyde på 35 millioner pund, tilsvarende godt over 350 millioner kroner. City-ledelsen mener det er for mye penger å betale for en spiller som er kontraktsløs til sommeren.

Manchester United-manager Jose Mourinho har på sin side ikke gjort mye for å dempe spekulasjonene om at klubben er på Sanchez-jakt. Nylig omtalte han chileneren som «en fantastisk spiller», og understreket at han ikke ville nøle dersom det dukket opp en «strålende mulighet» til å signere en toppspiller i januarvinduet.

Ifølge Sky Sports skal Arsenal foretrekke at Sanchez havner på Old Trafford, fordi United skal være villig til å la Henrikh Mkhitaryan gå motsatt vei som en del av avtalen.

Arsenal-manager Wenger skal være stor fan av midtbanespilleren fra Armenia.

Mkhitaryan vraket

Mandag var ikke Mkhitaryan med i Manchester Uniteds tropp til Premier League-oppgjøret mot Stoke. Det gir ny næring til spekulasjonene om at han kan være på vei bort fra klubben.

Selv United-manager Mourinho så seg nødt til å kommentere situasjonen og vrakingen av Mkhitaryan foran kampen.

– Jeg ville snakket usant dersom jeg sa at det kun var en taktisk beslutning. Mens tvilen rundt hans framtid fortsatt er i luften, er det best både for han og oss at vi beskytter han, sa portugiseren.

Mkhitaryan kom til United fra Borussia Dortmund i juli 2016.

