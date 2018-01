Ruud klar for Australian Open: – Sykt deilig

NTB Sport

Amerikanske Escobedo ble slått med settsifrene 6-2, 6–7 (2-7), 6–1. Mandag eller tirsdag spilles første runde av Grand Slam-turneringen. For tenniskometen blir det første gang i karrieren.

– Det var sykt deilig, utbrøt han til NTB etter kampen.

– Iallfall etter at jeg tapte det jevne andresettet. Men jeg nullstilte meg, og da jeg gikk opp til 5-0, setter man spikeren i kista. Dette var digg, la han til.

På stillingen 1–1 i sett åpnet Ruud med et sterkt servegame før han brøt Escobedo på første forsøk. Det fulgte han opp med å holde sin egen serve, og 3–0 var et svært godt utgangspunkt i det avgjørende settet. I det fjerde gamet hadde Ruud fire breakballer, og på det fjerde forsøket lyktes han. Og da kom det første brølet fra unggutten, som begynte å nærme seg seier med 4–0 i det siste settet. Det påfølgende gamet holdt Ruud greit, før han i neste servegame sikret seier med 6–1.

Det var tydelig hvem som var publikumsfavoritten i kvalifiseringsfinalen – Ruud høstet applaus for nesten hvert poeng han tok natt til søndag.

– Det blir kult å spille i morgen eller tirsdag. Det blir min største kamp i karrieren så langt, sa Ruud.

Sterk åpning

Åpningen på kampen var helt ulik de to foregående i Melbourne Park. Ruud brøt amerikanske Escobedo to ganger og holdt sin egen serve. I det fjerde gamet ble det deuce åtte ganger, men Ruud reddet til slutt inn gamet. Deretter holdt begge serven sin ut settet, som betød at Casper vant det første settet 6–2.

Gode server og en solid forehand fikk den noe mer kraftigere Escobedo til å løpe, som ikke er 21-åringens styrke.

– Det er litt vind som har gjort det vanskelig. Han har ikke spilt superbra bakfra, men Casper har servet bra. Han har slitt litt i egne games, og Escobedo spilte veldig aggressivt. Det var vanskelig å få rytmen, sa pappa Christian Ruud til NTB etter det første settet.

Jevnere

I det andre settet ble Ruud brutt for første gang og lå under 1–4. Escobedo spilte seg opp utover i settet i vinden på bane 12 i Melbourne Park. På 2–4 maktet Ruud igjen å bryte Escobedo. Underveis i gamet var nordmannen heldig og traff nettet før den spratt like over på Escobedos banehalvdel. Escobedo måtte ta til takke med en advarsel for å slå ballen 50–60 meter ut av arenaen. Begge holdt deretter serven sin til 6-6, og et tiebreak måtte til.

Ruud kom under 1–6 og var tydelig frustrert. Pappa Ruud kom med oppløftende ord fra sidelinjen, men det hjalp lite. Escobedo vant til slutt tiebreaket 7-2, men Ruud hevet seg i det avgjørende settet og sikret seg billetten til hovedturneringen.

2001

Sist gang en mannlig spiller fra Norge deltok i en Grand Slam-turnering, var i 2001. Da var det til gjengjeld to: Jan Frode Andersen og Christian Ruud. Førstnevnte tok seg til andre runde, mens pappa Ruud røk ut i første runde.

Ruud tok seg til kvalifiseringsfinalen i Australian Open i fjor også. Da røk han til slutt mot den amerikanske servekanonen Reilly Opelka. Nå har 19-åringens imponerende spill tatt ham til hovedrunden. Den blir spilt mandag eller tirsdag.

