Kristoffersen: – Ti pallplasser er ikke så ille

Ved to anledninger så Hirscher ut til å være i trøbbel, men han suste likevel ned til en soleklar seier i søndagens alpinklassiker. Østerrikeren slo Kristoffersen med 93 hundredels sekund.

Alpinisten fra Rælingen gjorde et solid slalåmrenn. Problemet er at det ikke holder mot en Hirscher i fantastisk form. Verdenscuplederen har vært dominerende i slalåm og storslalåm i en årrekke, men for tiden er han plagsomt god sett med norske øyne.

– Han er bare bedre for tiden, og så mye mer er det egentlig ikke å si. Noen vil kanskje si at jeg ble knust igjen, men i fjor var det en del renn jeg vant foran ham. Det er normalt at det svinger litt fram og tilbake, sa Kristoffersen til NTB etter rennet.

Rundet 100

23-åringen kjørte seg opp fra 3.- til 2.-plass i Wengen. Han utklasset tiden til André Myhrer, som var toer etter første omgang. Svensken måtte dermed nøye seg med å bli nummer tre.

– Jeg har ti pallplasser på tolv renn denne sesongen. I tillegg var dette min 100. start i verdenscupen. Det vil jeg ikke si at er så ille, sa Kristoffersen bestemt.

Nordmannen har ikke vunnet et verdenscuprenn siden triumfen i Schladming 24. januar i fjor.

Søndag var Kristoffersen skuffet over det han gjorde tidlig i første omgang.

– Det var for dårlig det jeg gjorde i starten av 1. omgang. Derfor måtte jeg bare prøve og kjørte litt over grensen, og dessverre førte det til at jeg gjorde feil i henget. I 2. omgang måtte jeg ta større risiko, forklarte han.

– Alle gjør feil innimellom, men Hirscher har ikke gjort noen feil siden 2.-omgangen i Madonna (di Campiglio). Jeg bryr meg egentlig ikke om at det er akkurat Hirscher som vinner foran meg. For min del handler det om at jeg har lyst til å vinne skirenn.

– Seieren vil vel komme til slutt så stabil som du er?

– Jeg nærmer meg, men det er litt arbeid igjen før jeg er der jeg ønsker å være.

Mer uthvilt

Hirscher pådro seg brudd i ankelen i sesongoppkjøringen. Han har vært helt rå etter at han kom tilbake og vunnet hele åtte av tolv renn i verdenscupen. Søndagens trumf var hans fjerde på rad.

– Han har fått litt mer hvile, så det er mulig han har mer energi. Han er så rutinert og har så store ressurser, at han kan slappe av mer underveis i sesongen, svarte Kristoffersen på spørsmål om hvordan han forklarer Hirscher superform.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte solid i den sveitsiske traseen søndag. Han var nummer fire etter første omgang, og til slutt endte han på en sterk 5.-plass. Det var 1,93 sekunder opp til Hirscher.

Jonathan Nordbotten kjørte ut i finaleomgangen. Han var på 16.-plass etter 1. omgang, mens Sebastian Foss Solevåg tok seg opp fra 17.- til 15.-plass.

