Marginene ikke på Svindals side i Wengen

Svindal var henholdsvis 11 og 16 hundredeler foran sveitseren ved de to første mellomtidene, men ved tredje mellomtid var han fire fattige hundredeler bak.

Han kjørte inn det lille forspranget, og ved den nest siste mellomtiden var Svindal i føringen med to hundredeler. Feuz kjørte imidlertid best inn mot mål, og kunne fra lederstolen se at Svindal var 18/100 sekund for sent ute da han krysset målstreken.

– Det var et jevnt renn, og ekstremt bra kjørt av Feuz. Jeg er egentlig veldig fornøyd med annenplass, sa Svindal til NTB.

Femte på rad

Ingen med et senere startnummer klarte å tukte de to tidene, og Feuz kunne dermed juble for utforseieren i tradisjonsrike Wengen.

Pallplassen var Svindals femte strake i utfor denne sesongen.

– Det er veldig bra, men jeg tar det ikke for gitt, sier han om hans suverene utforform denne sesongen.

Nå venter Kitzbühel neste uke. Det er en løype Svindal ikke har kjørt siden han pådro seg både brusk og leddbåndskader i kneet i 2016.

– Det blir spennende, og det er et sted jeg ikke har vært siden jeg trynet. Jeg kommer nok til å være litt nervøs, men det må jeg bare jobbe av meg. avsluttet han.

Jansrud et stykke bak

Kjetil Jansrud fikk det ikke til å stemme lørdag. 32-åringen var hele 34 hundredeler bak ved første mellomtid, og differensen bare økte utover i løpet.

I mål var han 1,53 sekunder bak Feuz. Det holdt til en niendeplass.

– Jeg slet med å få opp hastigheten. Jeg følte meg OK og prøvde å gi gass, og jeg følte selv at jeg traff greit, sa en skuffet Jansrud like etter at han var kommet i mål.

– Det vil seg ikke helt i Wengen. Det er kjipt, for det er en av de viktigste utfordagene i året.

Aleksander Aamodt Kilde endte på 17.-plass, 2,24 bak Feuz. Adrian Smiseth Sejersted ble på sin side nummer 26.

Allerede neste uke er det nye muligheter for de tre fartskjørerne. Fredag er det super-G i Kitzbühel, før det er utforrenn i samme by lørdag.

