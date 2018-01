Utenlandsk landslagsspiller forteller om seksuell trakassering i Norge

NTB Sport

Hun forteller historien sin til en utenlandsk nettavis. Styrelederen i klubben der trakasseringen skal ha foregått, bekrefter overfor flere medier at det kom inn varsler om treneren. Styrelederen bekrefter at han tok initiativ til at treneren måtte forlate klubben.

– Han sendte svært upassende bilder og videoer av seg selv, sier landslagsspilleren ifølge det utenlandske nettstedet. Hun navngir ikke treneren, men sier at han har trent mange lag og er kjent.

Hun sier at den upassende og uønskede oppmerksomheten fra treneren gikk veldig inn på henne og at hun gråt mye, både under trening, i pausen og etter kamper.

Hun hevder at hun prøvde å avslutte kontrakten og flytte fra Norge fordi hun ikke ønsket å se treneren igjen, og at situasjonen førte til at hun nesten sluttet å spise. Etter at treneren måtte gå ble hun skadd, og hun mener det var et resultat av den psykiske påkjenningen.

Det har ikke lykkes NTB å få kommentar med den aktuelle treneren. Hans advokat John Christian Elden avviser imidlertid at treneren måtte slutte på grunn av påstått seksuell trakassering.

– Han sluttet selv i klubben uten å være foreholdt slike påstander, sier Elden til NTB i en SMS.

