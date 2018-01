Røa fra 1.- til 33.-plass i superkombinasjonen

NTB Sport

Det var ikke bare i mennenes verdenscup forholdene ble vanskelige for sent startende i superkombinasjonens slalåmdel. Slik var det også i europacuprennet i Saalbach, der Marco Pfiffner fra Liechtenstein kjørte seg opp fra 22.-plass og vant med beste slalåmtid.

Fire av de fem første på den endelige listen var plassert fra 19. og nedover etter utfor og startet tidlig i slalåm.

Røa ledet etter utfor, men hadde bare 50. beste tid i slalåm, der han tapte 5,69 sekunder til Pfiffner og endte 4,43 bak ham.

Alexander Sannes Thorsen ble beste nordmann. Han kjørte seg opp fra 27.-plass og ble nummer 15, slått av vinneren med 1,98 sekund.

Daniel Danklmaier fra Østerrike viste at det gikk an å prestere under de vanskelige forholdene. Han forsvarte 2.-plassen han hadde etter utfor og var bare ett tidels sekund fra seier.

