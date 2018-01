Northug går ingen renn i NM

NTB Sport

Hans trener Stig Rune Kveen bekrefter at Northug ikke reiser til Gåsbu og NM.

– Petter er fortsatt forkjølet. Han stiller ikke til 30 km skiathlon lørdag, sier Kveen til tvsporten.no.

NM-sprinten og lørdagens skiathlon er uttaksrenn til OL. Nå har den tidligere mesteren bare to muligheter igjen for å vise at han er god nok for en innsats i OL.

– Han må gå sprinten i Planica neste helg om skal ha mulighet til en OL-plass i sprint. Jeg håper virkelig han stiller, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

Det kan ifølge trener Kveen gå hvis forkjølelsen slipper taket.

