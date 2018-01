Bråten, Dahl og Killi kvalifiseringsvinnere i slopestyle

NTB Sport

Dermed er det godt håp om norsk suksess i selve rennet, både i klassen for menn og kvinner.

Bråten mislyktes i sitt første forsøk og var bare på 15.-plass i sitt heat, men i siste forsøk slo han til med en omgang som ga 91,33 poeng og heatseier.

Dahl var på 8.-plass etter sitt første forsøk, men overgikk alle heatrivalene og også Bråten med 92,0 poeng i annet forsøk. Dermed ble det heatseier på ham også.

Øvrige heatvinnere var svenske Jesper Tjader (93,0 poeng) og sveitsiske Andri Ragettli (95,0 poeng).

De fire beste i hvert av de fire heatene er klare for finale. Christian Nummedal ble nummer åtte i sitt heat (37.-plass totalt) med 72,66 poeng, mens Erik Sæterøy og Felix Stridsberg-Usterud mislyktes i begge sine forsøk og endte langt bak (henholdsvis 63.- og 69.-plass av de 70 deltakerne).

Killi best av alle

Sent torsdag kveld norsk tid var kvinnene i aksjon, og Johanne Killi leverte to sterke forsøk med 90,66 poeng i det siste som best. Det holdt til seier i det ene av to heat.

Tiril Sjåstad Christiansen var på 3.-plass etter første forsøk i sitt heat, men falt til 5.-plass etter det andre. Dermed ble det ikke finaleplass for henne. Christiansen greide 74,33 og 75,66 poeng i sine to forsøk.

Tess Ledeux fra Frankrike vant heatet med 89,66.

Sandra Moestue Eie ble nummer 12 i samme heat.

Shaun White på topp

I snowboard var det torsdag halfpipekvalifisering i Snowmass, uten norske deltakere. Mennenes ene heat ble vunnet av japanske Yuto Totsuka med 91,75 poeng, mens det i det andre ble sjudobbelt amerikansk med legenden Shaun White på topp med 95,0 poeng.

Amerikanske Arielle Gold var best i kvinneklassen.

(©NTB)