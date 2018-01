NTB Sport

Det kommer fram i et TV 2-intervju.

Lagerbäck har tidligere hatt suksess med en sidestilt landslagssjef ved siden av seg, men Per Joar Hansen ville «kun» figurere som assistent for det norske landslaget.

– Jeg tror det er greit for spillergruppa å forholde seg til at det er én som er sjef. Det er mulig jeg er gammeldags, men det er min mening om lederskap. For meg er det viktig at hovedtreneren alltid tar den endelige beslutningen, sier Hansen til kanalen.

(©NTB)