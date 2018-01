Larvik snøt Storhamar for serieledelsen

NTB Sport

Larvik kjempet seg til ett poeng mot serieleder Vipers Kristiansand på slutten av forrige seriekamp, og fulgte samme oppskrift mot Storhamar onsdag.

Etter å ha vært bak i avslutningen straffet Larvik feilene til hjemmelaget i sluttminuttene, og bortelaget vant til slutt 30-29 etter at Cassandra Tollbring scoret med en stillestående underarm med 30 sekunder igjen av kampen.

Storhamar hadde kampens siste angrep, men klarte ikke få avsluttet. Topoengeren gjør at Larvik er ny tabelltoer med samme poengsum som serieleder Vipers. Sørlendingene har imidlertid én kamp mindre spilt.

Storhamar ville passert Kristiansand-laget på tabellen med seier, men falt i stedet til tredjeplass med 16 poeng.

Stange i scoringsform

Larvik kom til toppoppgjøret mot Storhamar med flere spillere ute med skade og sykdom, men hang godt med i første omgang i Hamar.

Mye av æren skal Tine Stange ha etter at hun banket inn 7 scoringer før pausesignalet. Storhamar ledet med tre mål mot slutten av omgangen, men Larvik kom tilbake, og det var Storhamar og Malene Aambakk som ordnet 15-15 til pause.

Tonje Enkerud ga Storhamar 27-26-ledelse med sju minutter igjen av kampen, men det var Larvik og Tollbring som sikret seieren etter dramatiske sluttminutter.

Fortsatte seiersrekken

Byåsen har et maratonprogram i januar med ni kamper i ulike turneringer, men står med tre strake seirer etter 21-20 mot Tertnes onsdag.

Byåsen startet det tette kampprogrammet i januar med to strake seirer: 36-26 mot Molde i serien og 24-22 mot polske Vistal Gdynia i EHF-cupen.

Onsdag var Byåsen kraftig på hæla mot hjemmesterke Tertnes, og bergenserne ledet med fire mål halvveis ut i annen omgang. Tertnes rotet det imidlertid til for seg selv, og Byåsen reduserte kraftig mens laget var i undertall, før Silje Waade gjorde 20-20 etter 24 minutter.

Kampens seks siste minutter var preget av skuddbom og tekniske feil fra begge lag, men Ida Hernes fikk satt ballen i mål til 21-20.

Celine Sivertsen fikk sjansen til å sikre poengdeling fra straffemerket med kun sekunder igjen av kampen, men bukket under for presset og blåste ballen over mål.

Byåsen tar dermed viktige poeng etter en trøblete sesonginnledning som førte til trenerskifte. Allerede lørdag venter danske Viborg i EHF-cupen i Trondheim, før det går slag i slag med to kamper i uka resten av januar for trønderne.

Byåsen og Tertnes er nummer seks og sju, begge med 12 poeng.

