England møter Nigeria og Costa Rica rett før VM

NTB Sport

Nigeria er motstander på Wembley 2. juni, før Gareth Southgate tar med seg laget sitt til Leeds for å møte Costa Rica fem dager senere.

Southgate sier at 0-0-kampen mot Brasil i november var en påminnelse om at laget må være åpent for uvante utfordringer for å utvikle seg.

– Vi ønsker å utsette laget for ulike spillestiler og andre opplevelser enn vanlig, sier han.

I mars kommer to sterke lag som ikke er VM-klare til Wembley, i Nederland og Italia.

England er i gruppe med Tunisia, Panama og Belgia i VM-sluttspillet i Russland.

(©NTB)