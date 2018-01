Arsenal og Chelsea fortsatte uavgjortrekken

NTB Sport

Mens Chelsea stilte sitt antatt beste mannskap på hjemmebane, startet Arsenal uten Petr Cech og overgangsmålet Alexis Sánchez.

Det ga imidlertid ikke store utslag i første omgang, hvor Arsène Wenger, som måtte se kampen fra tribunen etter sine dommerutspill i det siste, fikk se guttene sine ligge lavt og frustrere Chelsea. Første omgang ble virkelig en sjansefattig affære.

Etter pause kom Chelsea til flere muligheter. Álvaro Morata kom alene med David Ospina etter 58 minutter, men traff nettveggen fra skrå vinkel.

Helt åpent

Victor Moses sendte i vei en kanonkule mot hjørnet etter et frispark ti minutter senere, men Shkodran Mustafi fikk kastet seg i veien og blokkert til corner.

– Vi skapte sjanser, men var ikke effektive nok. For å vinne må man få ballen i mål, sa Chelsea-manager Antonio Conte.

– Det var veldig godt samhold. Jeg er tilfreds med kampånden og viljen, sa Wenger.

Rett før Moses' avslutning entret Sánchez banen. Chileneren klarte imidlertid ikke å skape store problemer for hjemmelaget.

Arsenal og Chelsea har spilt uavgjort tre ganger tidligere denne sesongen, og fortsatte på samme spor onsdag. Kampen endte 0-0, og det er dermed helt åpent før returoppgjøret.

Videodømming

Videodømming ble for øvrig tatt i bruk, uten at det førte til noen endrede avgjørelser. Dommer Martin Atkinson konsulterte videodommer Neil Swarbrick to ganger, på en mulig straffesituasjon for hvert lag, men begge ganger bekreftet videobildene dommerens vurdering at intet ulovlig hadde skjedd.

Wenger, som har vært svært kritisk til dommerne i det siste, ønsket nyvinningen velkommen selv om den ikke fikk betydning onsdag.

– Det var bare to anledninger til å gripe inn. Den andre gangen var litt rar. De ventet til ballen gikk til hjørnespark, og så vurderte de om det skulle være straffe, sa Wenger.

Wilshere ut

Arsenal har sine problemer å stri med om dagen. Kaptein for kvelden, Jack Wilshere, måtte gå av banen med en ankelsmell onsdag og kan legge seg til på en allerede stjernetung skadeliste.

Wenger bekreftet etter kampen at Francis Coquelin blir solgt til Valencia.

– Han har ikke fått nok kamper for oss denne sesongen. Han fikk en sjanse til å bli Valencia-spiller, og jeg lar ham gå, sa han.

Returoppgjøret i ligacupen spilles 24. januar på Arsenals hjemmebane i Nordøst-London.

Sergio Agüero avgjorde da Manchester City trøblet seg til 2-1-seier mot mesterskapsserielaget Bristol City i deres første semifinale i ligacupen tirsdag. Det returoppgjøret spilles i Bristol 23. januar.

(©NTB)