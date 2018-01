Wenger advarer underpresterende spillere før semifinalen mot Chelsea

NTB Sport

Få, om noen, Arsenal-spillere imponerte da de regjerende FA-cupmestrene tapte 2-4 mot Nottingham Forest i cupens tredje runde søndag. Det var første gang siden 1996 at London-klubben røk ut av turneringen så tidlig.

Wenger gjorde ni endringer på laget og satt sammen et lag bestående av unggutter og spillere som ikke får mye spilletid på A-laget. Det fungerte dårlig, men Wenger forsvarer laguttaket med mange skader og at de trengte uthvilte spillere før onsdagens semifinale i ligacupen mot Chelsea.

– Jeg vil ta ut et lag som har sjans til å vinne, slik jeg også gjorde søndag. Men da gjorde vi ikke den forventede innsatsen, så laget vil naturlig nok bli endret, sier Wenger før Chelsea-kampen.

Det kan virke som Wenger har fått nok av spillere som ikke presterer, i en sesong der klubben styrer mot sin andre strake sesong utenfor mesterligaspill.

Nye ansikt

Franskmannen, som forrige uke hentet den greske forsvarsspilleren Konstantinos Mavropanos, ymter frampå at det kommer flere nye ansikter inn portene på Emirates. Han svarer bekreftende på om det kan skje noe snart.

– Ja, fordi vi allerede er i den andre uken i januar. Vi signerte en forsvarer som ser ganske god ut, men bortsett fra det har vi ikke gjort noe. Men kommer vi til å gjøre mer? Ja, svarte Wenger på sitt eget spørsmål.

Men selv om nye fjes er på vei inn er det også fare for at gamle kjenninger er på vei ut. Alexis Sánchez kan være på vei til Manchester City, men ifølge Wenger har det ikke kommet bud på chileneren ennå.

Mest Özil kan også være på vei bort, og det er heller ikke kommet til enighet med midtbanespilleren Jack Wilshere. Heller ikke her hadde franskmannen noe nytt å komme med.

– Ingen nyheter. Vi jobber med saken, og så snart det har kommet en løsning kommer vi tilbake med mer.

Et skadeplaget Arsenal kan få tilbake Granit Xhaka og Shkodran Mustafi til onsdagens kamp, men Wenger ikke vil ta en avgjørelse før de to har vært gjennom nye tester.

Tap to ligacupfinaler

Wenger har tapt to ligacupfinaler (2007 og 2011) etter at han kom til klubben. For å nå en ny finale bør Wenger få med seg et brukbart resultat fra Stamford Bridge før returoppgjøret hjemme 24. januar. De to ligakampene klubbene har spilt mot hverandre denne sesongen har begge endt uavgjort (0-0 og 2-2).

Begge klubbene er inne i et hektisk kampprogram, og Chelsea-manager Antonio Conte har tidligere sagt at laget ikke har dybde til å kjempe i alle fire turneringene.

Det er en viktig tid på sesongen for man trenger hele troppen tilgjengelig og i best mulig fysisk form. Det er mange kamper og alle må være klare, sa Conte.

– Onsdag er det semifinale og jeg mener vi fortjener å være der

Med seier mot Arsenal i semifinalen er de blå fra London klar for en ny ligacupfinale, den første siden de vant turneringen i 2015.

