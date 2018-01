Fersk quarterback ordnet mirakelcomeback

NTB Sport

Georgia herjet med favoritten i første halvdel og ledet 13-0, men Alabamas mestertrener Nick Saban var ikke rådløs. Han benket quarterback og stjerne Jalen Hurts, som hadde greid ynkelige 21 pasningsyards i de to første periodene. Inn kom Tagovailova, som i sitt første år på universitetet hadde fått spilletid bare i kamper som allerede var avgjort.

Han viste seg å ha storkampnerver så det holder. Han lot seg ikke prege av feilene han gjorde, men våget vanskelige kast og løp også med ballen når det trengtes. Han regisserte to poenggivende angrep både i 3. og 4. periode og hadde en touchdownpasning i hver av periodene.

Han satte også kicker Andy Pappanastos i posisjon til å avgjøre med et spark fra 36 yards på stillingen 20-20 med tre sekunder igjen, men sparket gikk utenfor.

I forlengningen scoret Georgia først med Rodrigo Blankenships 3-poengspark fra 51 yards, men Tagovailova svarte med en 41-yards touchdownpasning til DeVonta Smith sekunder etter at han ble taklet med ballen for tap av 16 yards. Det var første gang Alabama ledet, og da var kampen over.

– Jeg har aldri vært lykkeligere, sa Saban, som har fem tidligere NCAA-titler i tillegg til kone og barn.

Den samme

Kampens hovedperson brukte atskillig mindre ord.

– Treneren sier alltid at vi skal ta en kamp av gangen, og dette var bare en kamp. Jeg er den samme som i går. Det eneste som er endret er antall folk som følger meg på sosiale medier, sa Tagovailova.

En rekke førsteårsstudenter spilte viktige roller for «Crimson Tide». Ved siden av Tagovailova er matchvinner Smith, mandagens beste mottaker Henry Ruggs og beste løper Najee Harris nye, og flere av dem startet på benken.

Med sin sjette tittel tangerte Saban Alabama-legenden Paul «Bear» Bryant, og fortsatt kan han skryte av at ingen av hans tidligere assistenter har slått ham. Det er gjort 12 forsøk, og ingen har vært så nær som Georgia-trener Kirby Smart, men også han falt til slutt.

Déjà vu

For Saban-assistent Brian Daboll, som har ansvar for angrepsspillet, gjentok historien seg. I fjor hadde han samme rolle for New England Patriots da laget vant Superbowl etter å ha ligget under 3-28 mot Atlanta Falcons. Nå lå Alabama under 0-13 halvveis, 7-20 i 3. periode og 20-23 i forlengningen, men dro en seier opp av hatten likevel.

I fjor var det superstjernen Tom Brady som svingte tryllestaven, mandag var det tidligere nesten ukjente Tua Tagovailova.

For Georgia gjentok historien seg på mindre hyggelig vis. 11 måneder etter Atlantas kollaps i Superbowl fikk delstaten nok en fotballskuffelse, og det på hjemmebane i Atlanta.

