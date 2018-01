Agüero ble overtidshelt for Manchester City

NTB Sport

Bristol City tok seg videre til ligacupens semifinale på dramatisk vis med overtidsseier mot Manchester Citys byrival Manchester United.

Mesterskapsserielaget lagde også trøbbel for serielederen i Premier League på bortebane tirsdag, og tok ledelsen fra straffemerket like før pause. Eliaquim Mangala og John Stones klønet det til innenfor egen 16-meter, og Bobby Reid fikk ballen forbi Claudio Bravo fra elleve meter, selv om keeperen gikk riktig vei.

I andre omgang tok det imidlertid kun ti minutter før lagene var like langt. Kevin De Bruyne avsluttet i korthjørnet etter et glimrende angrep.

Manchester City var det førende laget hele kampen mot klubben fra nivået under Premier League, men fikk ikke uttelling før på overtid.

– Blir tøft i Bristol

To minutter etter at Liam Walsh fikk sjansen til å avgjøre fra skrått hold, dukket innbytter Sergio Agüero opp og fikset seier med et hodestøt.

– Spillerne mine var fantastiske. I fotball kan du vinne, og du kan tape, men vi prøver alltid til siste slutt. Vi vinner mange kamper i sluttminuttene fordi vi ikke gir opp. En semifinale er alltid vanskelig, sa Manchester City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

– Jeg sa gratulerer til Lee Johnson (Bristol-manager) etter kampen fordi de var et bra fotballag på veldig mange måter. De kan spille fotball, spille fort og de vet akkurat hva de skal gjøre. Det blir tøft i Bristol, fortsatte han.

Nærmer seg første tittel

Johnson klarte å glede seg over prestasjonen, selv om det ble tap på overtid.

– Jeg er veldig stolt over laget mitt. Jeg er skuffet over det siste målet, men guttene var fantastiske. Vi kom hit og spilte vårt spill og lagde en del problemer for dem. Det er bare halvveis og vi er fortsatt med, sa Bristol-manageren til Sky Sports.

Manchester City er et steg nærmere sesongens første tittel. I tillegg tok de seg i helgen videre i FA-cupen, de er videre i mesterligaen, og de leder Premier League med 15 poeng foran nærmeste utfordrer.

Returoppgjøret spilles 23. januar.

I den andre semifinalen møtes London-gigantene Arsenal og Chelsea 10. og 24. januar.

