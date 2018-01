Nordisk FIFA-initiativ for mer penger til kvinnefotballen

NTB Sport

Ved internasjonale overganger gis det ikke solidaritets- og utdanningskompensasjon på kvinnesiden, slik som det gjør i herrefotballen. Det ønsker de nordiske landene å gjøre noe med.

– Et samlet Norden jobber for å bedre rammebetingelsene for kvinnefotballen. Det er en rivende utvikling med stadig flere internasjonale overganger hvor store klubber satser som aldri før. Nå mener vi det er på høy tid at det også innføres solidaritets- og utdanningskompensasjon. Det handler om likestilling, likebehandling og penger til klubber som utvikler spillerne fra de er 12 til 23 år, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

Et felles nordisk initiativ i retning Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) vil ha på plass et internasjonal regelverk for å sikre like betingelser.

– Det er flere norske landslagsspillere som har gått til større utenlandske klubber – uten at det er gitt noen kompensasjon til klubbene som har bidratt til å utvikle spillerne i Norge. Det mener vi er grunnleggende feil. Vi skal ha et nytt nordisk møte i nær fremtid der vi blant annet skal diskutere hvordan vi skal følge opp dette videre overfor FIFA, sier Svendsen.

I Norge gis det utdanningskompensasjon ved signering av proffkontrakter både i herre- og kvinnefotballen, men dette er altså kun ved innenlands-overganger.

