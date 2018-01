Hele årets Arctic Race of Norway lagt til Finnmark

NTB Sport

Knut-Erik Dybdal, daglig leder for rittet, fortalte før løypepresentasjonen at de forsøkte å få til en etappe innom Murmansk i Russland, men at dette ikke lot seg gjennomføre i år.

– Vi har jobbet lenge og hardt med å få en russisk etappe under årets ritt, men tiden løp dessverre fra oss for 2018. Men samtalene og planleggingen både med russiske og norske myndigheter har vært svært konstruktive, og vi gir ikke opp en mulig russisk etappe i fremtiden, sier Dybdal i en pressemelding.

I stedet får Finnmark en svært sentral rolle under årets utgave av sykkelrittet.

Avslutter i Alta

Første etappe går fra Vadsø til Kirkenes, før annen etappe går fra Tana til Kjøllefjord. Den andre etappen har seks innlagte stigninger, og er av mange omtalt som dronningetappen.

Nest siste etappe går fra Honningsvåg til Hammerfest, før rittet avsluttes med etappen Kvalsund–Alta.

– Årets ritt har det meste, både med tanke på sportslige utfordringer og spektakulære omgivelser. Vi gleder oss til å komme tilbake til Finnmark, og spesielt ser vi fram til å utforske den østlige delen av fylket som vi ennå ikke har besøkt, sier Dybdal.

– En spennende løype

Rittet skulle i utgangspunktet gå fra 8.–12. august, men ettersom det kolliderte med sykkel-EM, ble det forskjøvet en uke.

Det betyr startdato 16. august, mens løperne går i mål i Alta tre dager senere.

– En spennende løype. Det er ekstra gøy at Arctic Race of Norway er tilbake i Finnmark, sa Thor Hushovd, som er ambassadør for rittet.

Den tidligere spurteren ser fram til det han tror blir et spurtoppgjør på åpningsetappen som avsluttes i Kirkenes.

– Det er en typisk etappe for spurterne som er ganske flat og fin. En bra førsteetappe, var den tidligere norske sykkelstjernens dom.

