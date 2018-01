Weng forsvarte Tour de Ski-tittelen

NTB Sport

– Heidi tok vare på matchballen, sa en smilende landslagssjef Vidar Løfshus til NRK etter rennet.

– Jeg fikk kamp i starten av bakken. Ingvild virket sterk, men jeg måtte bare prøve da det ble brattere. Jeg merket at jeg fikk en luke. Det holdt, sa Weng etter målgang.

Heidi Weng var langt foran Ingvild Flugstad Østberg på annenplass i mål. Jessica Diggins fra USA ble nummer tre.

Weng slo knockout på konkurrentene på lørdagens jaktstart, noe som la grunnlaget for Tour-seieren. 26-åringen gikk ut på sisteetappen søndag bare to sekunder bak lagvenninnen Østberg, og i «slalåmbakken» Alpe Cermis var Weng som ventet klart sterkest.

Den norske vinneren sank sammen da hun gikk først over målstreken, men strakk hendene i været og jublet fornøyd for seier.

Reprise

Dermed gjentok hun suksessen fra 2017. Weng vant også fjorårets utgave av Tour de Ski. Østberg måtte ta til takke med å være nest best, men tok sin første pallplassering sammenlagt i Touren.

Weng fikk kontakt med Østberg tidlig på etappen, vel vitende om at hun og lagvenninnen hadde et solid forsprang til rivalene som kom jagende bak. Løpere som finske Krista Pärmäkoski og amerikanske Diggins var begge over halvannet minutt bak de to norske. Østberg holdt et jevnt tempo i tet, mens Weng så seg fornøyd med å ligge i rygg.

Ved foten av «monsterbakken» gikk Weng opp på siden av Østberg. Duoen gikk side ved side en liten periode, men et stykke etter passering 7,1 kilometer bykset Weng til i kjent stil. Østberg maktet ikke å følge.

– Knockout

Weng opparbeidet seg raskt en større luke til Østberg. 26-åringen manøvrerte seg lett oppover i det bratte terrenget, mens lagvenninnen så betraktelig tyngre ut i bevegelsene.

– Heidi har slått knockout på Ingvild i de bratte partiene, konstaterte Jann Post og Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

Ved 8,5 kilometer var Weng nesten minuttet foran sin nærmeste rival. I mål var avstanden 48,5 sekunder. Treer Diggins var 2.23,2 bak vinnertiden. Pärmäkoski ble firer.

Weng har fått en god bekreftelse på formen før OL i Sør-Korea om en drøy måned. Også Østberg sier seg godt fornøyd. Hun tror Tour de Ski kan ha vært perfekt som OL-oppladning.

– Jeg tok tre seirer i denne Touren, så jeg føler at det ble et veldig bra opplegg for min del. Jeg tror dette kan være veldig bra for det som skal skje, sa Østberg til NRK.

– Jeg prøvde alt jeg hadde i den siste bakken, men Heidi var sterkere enn meg oppover, la hun til.

(©NTB)